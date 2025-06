Orchestra Sinfonica di Milano, s’insedia il nuovo Cda: Redaelli confermata presidente

Si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, in carica per il triennio 2025-2028. Il nuovo Cda «è presieduto da Ambra Redaelli, al suo terzo mandato come presidente della Fondazione, e che quest’anno segna il suo trentesimo anno di presenza ininterrotta all’interno del Cda, dal 1995 al 2025, in un trentennio durante il quale ha ricoperto varie cariche, da consigliere di amministrazione, a segretario generale, vicepresidente sino a presidente. Il Consiglio, all’unanimità, ha richiesto ad Ambra Redaelli (presente all’interno del Cda in rappresentanza della Camera di Commercio) di proseguire nel suo ruolo presidenziale, confermando un modello di gestione che si propone come obiettivi strategici la massima qualità artistica, oltre alla costante interazione e collaborazione con il territorio e con le realtà che lo abitano».

Un’altra conferma è quella «per il ruolo di vicepresidente vicario, assunto da Roberto Mazzotta, l’altro vicepresidente è Sergio di Nola». Il nuovo Cda, composto da 15 membri di cui sei rappresentano nuovi ingressi all’interno del Consiglio, mostra già nella sua composizione la profonda compartecipazione degli enti e delle realtà istituzionali preposte a sovrintendere all’attività della Fondazione. Per le Istituzioni pubbliche, Regione Lombardia (Rita Amabile e Alberto Marenghi), Comune di Milano (Sergio Di Nola e Marco Sormani) e Città Metropolitana di Milano (Francesca Zajczyk). Confermata la presenza di Banco Bpm (Francesca Tamma), Intesa Sanpaolo, in Cda a partire dallo scorso mandato (e rappresentata oggi da Luigi Boiardi), e Pirelli (Antonio Calabrò). La Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi esprime la presidente (Ambra Redaelli). La Consulta degli Aderenti è rappresentata da Alessandro Enginoli, Giuseppe Fontana, Roberto Mazzotta, Andrea Mario Ridolfi e Alessandro Zecchel. In Cda, in qualità di rappresentante dell’Orchestra Sinfonica di Milano, Cono Cusmà Piccione».