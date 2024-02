L’Orchestra Sinfonica di Milano lancia Genesi, concerti (e community) per Under 35

Avvicinare le giovani generazioni alla musica sinfonica è il tema dei temi per le istituzioni culturali che «producono» musica sinfonica. L’Orchestra Sinfonica di Milano si muove ancora una volta in maniera innovativa, lanciando il progetto Genesi, acronimo di Generazione Sinfonica: non è un banale abbonamento, ma una vera e propria chiamata alle arti per la Community Under 35, un carnet dedicato agli studenti e ai giovani in generale, a un prezzo estremamente accessibile (5 concerti a 69 euro). Il tutto in partnership con Santeria.

Il «mercato» di riferimento, parlando in termini economici, c’è eccome, se è vero che una grande fetta di pubblico Under 35 che spontaneamente ha partecipato al Festival Mahler, l’importante programmazione speciale dell’autunno dell’Auditorium meneghino che, per l’ultima edizione, ha riunito praticamente tutte le più importanti orchestre sinfoniche d’Italia.

Da qui la scelta di muoversi in direzione ancora più specifica, con una serie di grandi programmi sinfonici con grandi solisti ma anche film con l’orchestra dal vivo, appuntamenti trasversali come quello della rassegna «Musica & Scienza» di sabato 20 aprile, una riflessione musicale sull’importante tema del cambiamento climatico, artisti under 35 dal panorama internazionale, il tutto a un prezzo incredibilmente vantaggioso.

Non solo il concerto, ma anche un drink al bar dell’Auditorium (compreso nel prezzo) e una guida all’ascolto molto particolare: una conversazione «collegiale» a cui tutti possono partecipare che si svolge direttamente in sala, curata da giovani relatori. Approccio innovativo: senza accademismi e senza tecnicismi, la musica classica tradotta per essere apprezzata anche e soprattutto da chi non ha necessariamente un retroterra musicale.

Si parte con venerdì 15 marzo alle 20 con «Amadeus», proiezione della pellicola del 1984 firmata da Milos Forman in lingua originale, sottotitolata in italiano, con la colonna sonora eseguita dal vivo in sincrono dall’orchestra. Venerdì 5 aprile, ore 20, «Don Chisciotte», l’intenso poema sinfonico di Richard Strauss sotto la guida del giovane talento di Roderick Cox. Sabato 20 aprile, ore 18, per Musica e Scienza appuntamento con «Il cambiamento climatico». Ci sarà Luca Mercalli, meteorologo che affronta in Auditorium la delicata tematica, ma anche l’esecuzione di una composizione di Simone Candotto intitolata «For Seasons by Data», le Quattro Stagioni di Vivaldi reinventate. Venerdì 3 maggio, ore 20, «Dipingere con le note». La pittura è il fil rouge di questo programma sinfonico affidato alla sapiente bacchetta di Yoel Gamzou: in programma la Sinfonia di «Mathis der Maler» («Mattia il pittore») di Paul Hindemith e i «Quadri di un’esposizione» di Modest Musorgskij. Venerdì 14 giugno, ore 20, «Fantasia Corale»: per la chiusura di Stagione, tornano per l’ultima volta in Stagione i fratelli Jussen, artisti in residenza dell’Orchestra Sinfonica di Milano, per un programma interamente dedicato a Beethoven: il Concerto n. 5 per pianoforte e orchestra in Mi bemolle maggiore op. 73 («Imperatore»), oltre alla monumentale Fantasia corale in Do minore op. 80. Il Maestro del Coro sarà Massimo Fiocchi Malaspina, sul podio salirà Patrick Fournillier.

Dopo l’ultimo appuntamento sinfonico del 14 giugno, però, la community va a fare festa: è in programma un after-concert in Santeria Toscana 31, con un Dj Set a tema classico. Cosa credete? Anche Debussy andava a fare baldoria.

E non finisce qui: essere parte di Genesi offre anche la possibilità di partecipare a trasferte in altre città italiane, per assistere a concerti o recite d’opera in luoghi incantevoli tra cui il Teatro Regio di Torino. Presso il Regio potrai assistere all’opera «La Fanciulla del West» di Puccini, in programma domenica 24 marzo ore 15 a un prezzo speciale. Chi entra a far parte di Genesi, inoltre, avrà la possibilità di iscriversi alla Community WhatsApp di Generazione Sinfonica, in cui i partecipanti hanno la possibilità di scambiarsi i punti di vista sul concerto e condividere spunti utili.