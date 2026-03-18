Ifpi Global Music Report 2026: i numeri dell’11esimo anno consecutivo di crescita del mercato discografico mondiale

L’Ifpi Global Music Report 2026 segnala l’undicesimo anno consecutivo di crescita per la discografia mondiale. Nel 2025, secondo Ifpi, la federazione mondiale delle case discografiche, i ricavi globali del settore discografico hanno raggiunto quota 31,7 miliardi di dollari, varcando la soglia critica dei 30 miliardi di dollari e mettendo nel mirino il record storico della musica incisa, quei 39,6 miliardi registrati nel 1996.

L’anno scorso il giro d’affari di settore è cresciuto del 6,4%, registrando un miglioramento rispetto al tasso di crescita del 4,7% del 2024. Per il sesto anno consecutivo, ogni regione del mondo ha registrato una crescita dei ricavi, a conferma del momento di grande vivacità che sta caratterizzando il settore. L’America Latina è stata la regione in più rapida crescita, con ricavi in aumento del 17,1% nel 2025, e due mercati latinoamericani ora presenti nella Top 10 (il Brasile all’ottavo posto e il Messico al decimo). A livello di mercato, 57 dei 58 mercati analizzati hanno registrato una crescita dei ricavi nel 2025. Tutti i primi dieci mercati mondiali evidenziano il segno più. Meglio del 2024, quando solo otto dei primi dieci mercati registravano un aumento su base annua.

Lo streaming (+7,7%) secondo Ifpi ha continuato ad ampliare la propria presenza globale, superando per la prima volta i 22 miliardi di dollari di ricavi. Lo streaming premium rappresenta oltre il 50% del totale dei ricavi globali della musica, a dimostrazione di quanto questo segmento sia diventato la colonna portante del settore.

La crescita, in ogni caso, non si è limitata al digitale: la percentuale di crescita del fisico (+8%) supera infatti quella del digitale per la seconda volta nella storia. I ricavi della musica fisica hanno registrato una ripresa dopo il calo del 2024, trainati dal ritorno alla crescita del Giappone, tradizionalmente affezionato ai formati tradizionali, assieme alle ottime performance in diversi altri mercati a livello globale. Oltre a fungere da formato di ascolto, i prodotti fisici offrono ai superfan anche un mezzo tangibile per esprimere la loro appassionata dedizione.

I ricavi derivanti dai diritti di esecuzione, secondo l’Ifpi Global Music Report, hanno registrato una crescita modesta dello 0,3%, mentre la sincronizzazione (-2%), i download e gli altri servizi digitali (-5%) hanno subito un calo nel 2025.